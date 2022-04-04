«Подсказка с той стороны»: генерал ГРУ о высылке 100 дипломатов из ФРГ

Обвинение в шпионаже является стандартной причиной для высылки российских дипломатов из той или иной страны, заявил NEWS.ru генерал-майор ГРУ в отставке Александр Чубаров. Таким образом он прокомментировал сообщение немецкой газеты Bild о возможной высылке 100 сотрудников диппредставительства РФ в ФРГ. Чубаров подчеркнул, что власти Германии действуют по указке Вашингтона.

Это стандартное обвинение. Просматривается характер руководства [ФРГ] — не очень понятного [канцлера] Шольца, с головой размером с гигантский огурец, где, видимо, отсутствует мысль и разум. Всё упирается в деятельность правительства, а сейчас, находясь в таком зависимом [от РФ] состоянии по энергоресурсам, которые у них со дня на день закончатся, а у них холодрыга стоит. Поэтому будут насиловать любые формы. Ну и потом, подсказка с той стороны — это же США всё определяют, этот Иося Байден — совершенно неадекватный человек — а все страны ЕС у них в упряжке, кроме проснувшейся Венгрии, — рассказал Чубаров.

Решение о высылке из Германии сотрудников российских дипломатических представительств, которые якобы могут работать на спецслужбы РФ, будет принято уже на этой неделе, утверждает Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, могут быть высланы до 100 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» Россию. По её словам, некоторые страны даже не отрицали этого, говоря о политической составляющей этих действий. Она уточнила, что российские посольства «были обескровлены» для того, чтобы не дать возможность в том числе и отражать информационно-политические атаки со стороны других государств.