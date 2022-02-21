«Поднимает ставки»: политолог объяснил принципиальную позицию РФ по ЛДНР

Руководство России «поднимает ставки» в обсуждении ситуации на Украине, «и в этом ему помогают лидеры самопровозглашённых ЛНР и ДНР», заявил NEWS.ru политолог Константин Калачёв, комментируя вероятную встречу лидеров РФ, США и Франции — Владимира Путина, Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также принципиальную позицию Москвы по ЛДНР. Спикер подчеркнул, что для ДНР и ЛНР предпочтительнее признание, чем реинтеграция в состав Украины.

Калачёв отметил, что «угроза войны действительно уменьшается, а угроза начала боевых действий — вариант движения к миру». По словам эксперта, он слабо верит в намерения Киева «решить проблему Донбасса силой в ближайшее время».

Я не очень верю, что Киев пойдёт на резкое обострение из-за риска ещё одного разгрома Вооружённых сил Украины. А вот в то, что наше руководство (РФ. — NEWS.ru) поднимает ставки, и в этом ему помогают лидеры ДНР и ЛНР, я верю. При этом я не стал бы отрицать субъектность ДНР и ЛНР, потому что для них вариант признания куда предпочтительнее, чем реинтеграция в состав Украины. Для РФ вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо, а значит, надо так или иначе заставить Киев соблюдать Минские соглашения. Встреча эта безусловно решает, хотя бы на время, заморозку конфликта, — рассказал Калачёв.

Конкретных планов о саммите лидеров РФ и США нет, есть договорённость о продолжении диалога по линии МИД, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта встреча будет возможна, если главы государств сочтут её целесообразной.

Ранее представители французского правительства сообщили, что Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Вопросы для проведения встречи глав России и США подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе переговоров, намеченных на 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что президент США согласится провести встречу с Путиным, «если не произойдёт вторжения» на Украину.