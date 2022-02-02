Подмена понятий: Слуцкий о публикации ответов США и НАТО на предложения РФ

Ответ США и НАТО на предложения России в сфере безопасности, о котором пишет испанская газета El Pais, не учитывает главные озабоченности РФ, в первую очередь — нерасширение Альянса на восток и возврат натовской инфраструктуры в Восточной Европе к уровню 1997 года, заявил в комментарии NEWS.ru глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Политик подчеркнул, что данные пункты являлись ключевыми положениями инициатив РФ.

Вместо этого Запад продолжает накручивать антироссийскую истерию, раздувая призывы к деэскалации на Украине, на которую никто и не собирается нападать. По сути, происходит подмена понятий: Россия ставит конкретные вопросы о нарушении обещаний, данных ещё первому президенту СССР [Михаилу Горбачёву], а в ответ мы пока слышим только истеричные вопли про «бедную Украину», которая уже и сама не очень рада, что её территорию собираются использовать как военный плацдарм, — добавил парламентарий.

Слуцкий отметил, что в статье El Pais сообщается о ряде позиций, в отношении которых можно продолжать разговор, «но, как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, они носят „второстепенный характер“».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Москва предпочитает их не комментировать.

Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Cогласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.