«Подлый приём»: МИД РФ пообещал ответить на высылку 12 дипломатов из ООН

Москва пообещала ответить на высылку США 12 дипломатов постпредства РФ при ООН. Об этом заявили в МИД РФ. При этом меры необязательно будут симметричными. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала Вашингтону в этой связи задуматься о последствиях. Её заявление опубликовано на официальном сайте МИД.

Что касается высылки российских дипломатов, то она без должной реакции и ответа — необязательно симметричного — не останется. Советуем ответственным лицам в Вашингтоне задуматься о последствиях их деструктивной линии, — говорится в комментарии Захаровой.

По её словам, объявление 12 сотрудников персонами нон грата является «подлым американским приёмом, который ни для кого не новость». Высылку дипломатов российского постпредства при ООН Москва расценивает в качестве шага по эскалации российско-американских отношений, подчеркнула Захарова.

Администрация Джо Байдена продолжает линию не только на полное разрушение основ межгосударственных связей, но и на подрыв центральной роли ООН в попытке навязать пресловутый «миропорядок, основанный на правилах», диктуемых США и их сателлитами, — заявила российский дипломат.

По её словам, смысл и время акции очевидны — нарастить давление и усилить шантаж, дабы ослабить позиции РФ и лишить её возможности полноценно работать на площадке ООН.

Ранее стало известно, что 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, США объявили персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 7 марта. По словам зампостпреда США при ООН Ричарда Миллза, дипломаты якобы осуществляли деятельность, «не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам».