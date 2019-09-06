Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о готовности программы действий и перечня дорожных карт по углублению экономической интеграции России и Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с белорусским премьером Сергеем Румасом.
Министерства экономики наших стран и другие ведомства, правительственные структуры и центральные банки подготовили программу действий вместе с перечнем дорожных карт, — цитирует ТАСС Медведева.
Как писал News.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря, в день 20-летия Договора о создании Союзного государства. Подписание нового документа должно решить «чувствительные вопросы», рассказал глава белорусского Министерства экономики Дмитрий Крутой. Он добавил, что программа действий будет носить рамочный характер.