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Россия в ОБСЕ обвинила Соединённые Штаты и Германию в использовании своих информационных ресурсов для пропаганды. Страны также обвиняются в попытках вмешательства во внутренние дела РФ во время августовских акций протеста в Москве.

Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны, — сказал постпред РФ при...