https://static.news.ru/photo/5bb27256-b899-11e9-a11b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: АГН Москва/Global Look Press

Опрос показала, что почти половина жителей столицы одобряют деятельность мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно данным опроса, проведённого по заказу Фонда развития гражданского общества, жизненной ситуацией удовлетворены 67% москвичей, ещё 19% отметили позитивные изменения, произошедшие за год.

Хорошую или очень хорошую оценку работе мэра дали 49% опрошенных, 33% сообщили о нейтральном отношении к Собянину. Плохо о работе столичного градоначальника отозвались лишь 16% респондентов.

Как пишет газета « Известия », в опросе приняли участие более 1,5 тысяч жителей Москвы.

Ранее Собянин заявил, что на Кольцевой линии столичной подземки появится новая станция. «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом мира».