Почти каждый пятый украинец заявил о возможном «вторжении» России

Почти пятая часть украинцев, 19% украинских граждан, оценивают вероятность масштабного военного вторжения России как высокую, 33% — как среднюю, 20% — как низкую, таковы результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг». Отмечается, что 25% украинцев заявили об отсутствии какой-либо угрозы. Ранее ряд западных СМИ опубликовал материалы о том, что «вторжение» России на Украину состоится 16 февраля. После того как ничего не случилось, дату перенесли на «время после 20 февраля».

Количество опрошенных, не видящих угроз, существенно отличается по регионам: от 14% на западе до 42% на востоке страны, — говорится в сообщении.

64% опрошенных уверены, что страна сможет отразить нападение России, если оно произойдёт.

Опрос проводился 16 и 17 февраля. В нём приняли участие 1722 гражданина Украины старше 18 лет.

Ранее на фоне многочисленных сообщений западных СМИ о вероятном «вторжении» России на Украину 16 февраля или «после 20 февраля» глава департамента муниципальной безопасности горадминистрации Киева Роман Ткачук заявил, что в случае, если боевые действия дойдут до города, все жители украинской столицы будут эвакуированы. Он добавил, что в Киеве разрешено будет остаться тем горожанам, кто не захочет уезжать. Чиновник также рассказал о том, как будет работать киевский метрополитен в случае войны. По его словам, большую часть суток метро будет служить укрытием, а работать только шесть часов — по три часа утром и вечером.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times и многие другие издания, причём карта каждый раз была разной. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кроме того, на минувшей неделе целый ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, заявил, что утверждения о росcийском «вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.

В ответ на эти предположения официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявленной даты иронично предложила «уточнить» свои прогнозы, чтобы можно было спланировать отпуск.