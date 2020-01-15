Президент России Владимир Путин огласил сегодня 26-е послание Федеральному Собранию в новейшей истории страны. В Центральном выставочном зале «Манеж» помимо членов российского парламента присутствовали представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, губернаторы, общественные деятели и журналисты. В этом году выступление президента можно было услышать во всех регионах страны. Трансляцию смотрели на горе Эльбрус, в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте, и даже на Международной космической станции.

Для действующего главы государства обращение к парламенту стало 16-м. Традиционно в нём обозначаются важнейшие государственные приоритеты. В этом году центральной в послании стала тема человека. Владимир Путин также сделал ряд предложений по изменению Конституции РФ, отметив, что все эти поправки должны быть поддержаны гражданами страны. Глава государства также поднял вопросы существенного повышения мер поддержки семей с детьми, школьного и вузовского образования, решения экологических проблем, а также призвал к технологическому прорыву.