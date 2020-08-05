Нитрат аммония, или, попросту, аммиачная селитра, известен человечеству ещё с XVII века. Но широкое применение началось уже в двадцатом столетии, когда её стали использовать в производстве как удобрений, так и взрывчатых веществ. Эта двойственность вот уже около 100 лет обуславливает принятие всевозможных мер предосторожности при обращении с данным химикатом. Человечество перенесло слишком много катастроф, связанных с аммиачной селитрой, чтобы пренебрегать безопасностью, когда приходится использовать это химическое соединение или, особенно, во время транспортировки и хранения.

Первые инциденты, связанные с нитратом аммония, произошли в Англии во время Первой мировой войны, когда он начал широко использоваться в промышленности для военных нужд, в частности, для изготовления аматола. Два взрыва на химических заводах в 1916-ом и 1918 годах унесли жизни более двухсот человек.

В 1921-ом катастрофа случилась уже в Германии, она не была связана с производством боеприпасов. На заводе BASF в Оппау (ныне входит в город Людвигсхафен) по производству удобрений взорвалось хранилище с 4500 тоннами химикатов. В итоге образовалась воронка диаметром приблизительно 100 метров и глубиной почти 20. Погибло 560 человек. В 1947 случилась вторая по подобным масштабам катастрофа — в порту города Техас-Сити в США взорвался грузовой корабль с 2300 тоннами аммиачной селитры. Погибли более 580 человек, а взрыв породил цепочку других взрывов и пожаров, в том числе на соседних судах.

С тех пор правила хранения и перевозки нитрата аммония ужесточились. Его запрещено хранить рядом с горючими веществами, с такими химикатами, как хлораты, минеральные кислоты и сульфиды металлов, контакт с которыми может привести к взрыву. Нитрат аммония имеет критическую относительную влажность 59,4%, выше которой он будет поглощать влагу из атмосферы. Поэтому его разрешается хранить только в плотно закрытой таре. В противном случае он может слиться в твердую взрывоопасную массу.

Для того чтобы аммиачную селитру, предназначенную для удобрений, преступники не могли использовать в качестве взрывчатки, в неё добавляют различные компоненты, препятствующие детонации. Но террористы, даже не профессионалы, научились обходить эти хитрости — и Тимоти Маквей в 1995-ом в Оклахоме-Сити, и Андерс Брейвик в 2011 году в Осло — оба использовали нитрат аммония, причём даже пары тонн хватило, чтобы полностью разрушить многоэтажное здание.

Marwan Tahtah/Global Look Press

Однако в случае Бейрута, 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с молдавского судна, перевозившего её из Грузии в Мозамбик, хранились шесть лет в мешках на складе прямо в грузовом порту и, как выяснилось, без необходимых мер безопасности. Как можно сделать вывод из имеющихся видео, которые начали появляться в Интернете почти сразу после катастрофы, некорректно говорить о двух взрывах. Сначала на складе начался пожар, от которого вверх поднялся высокий столб дыма, который и привлёк внимание любителей-видеооператоров, начавших снимать происходящее. Затем были зафиксированы первые вспышки продолжительностью несколько секунд, — что-то стало взрываться на складе, но ещё в ограниченных размерах. И только после этого произошёл мега-взрыв — рванули тысячи тонн удобрений.

Кадры запечатлели яркую вспышку, затем стремительно увеличивающийся в размерах белый шар, достигший в диаметре не менее километра, который, впрочем, буквально через пару секунд лопнул, образовав на мгновение подобие ядерного гриба. Пока неизвестно, как долго продолжался пожар, послуживший причиной взрыва. От этого зависит число жертв. Если пламя горело достаточно долго, то на его тушение должны были успеть прибыть пожарные, что увеличивает число погибших, ибо у них, находящихся в эпицентре, не было шансов выжить. Губернатор Бейрута упоминал об отправившихся к очагу возгорания пожарных, не уточняя информацию об их дальнейшей судьбе.

Marwan Naamani/Global Look Press

Взрыв, как можно судить по фото и видео, полностью уничтожил Бейрутский порт, один из крупнейших в Восточном Средиземноморье, и главные грузовые ворота Ливана, центр крупной экономической активности. Он служит транзитным узлом, через который грузы переправляются далее в Сирию, Иорданию и вплоть до государств Персидского залива. В его инфраструктуру за последние 30 лет после окончания гражданской войны в Ливане вложены десятки и десятки миллионов долларов. В частности, был построен зерновой элеватор, который на изображениях катастрофы служит опорной точкой — высокое белое здание, у которого и произошёл взрыв.

Теперь порт будет выведен из работы на неопределённо долгое время, ибо его придётся возводить заново. Так что с учётом этого экономический ущерб Ливану огромен и не поддаётся исчислению. Следует отметить, что в этом же порту имелся причал и для пассажирских кораблей, и для военных. И те, и другие также пострадали от случившегося.

XinHua/Global Look Press

Как отмечают очевидцы, разрушения, в частности выбитые стёкла, фиксировались на расстоянии до десяти километров от эпицентра. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что в эти десять километров полностью умещается весь Бейрут, здания в городе расположены очень плотно, в том числе густые жилая и офисная застройки начинаются прямо от порта. Ввиду малой территории, пригодной для строительства, в Бейруте много высотных зданий, открытых для ударной волны, некоторые также примыкают к порту.

Вообще плотная застройка, с одной стороны, препятствует распространению энергии взрыва, с другой — обуславливает обилие осколков стекла, падающих на прохожих, и прочих обломков, чем и вызвано обилие на снимках людей, залитых кровью. Кроме того, скученность населения означает, что жильё повреждено у большего числа горожан. На данной момент насчитывается четыре тысячи раненых и более ста убитых. К сожалению, число будет расти, ибо даже приблизительно неизвестно, сколько людей находилось в момент взрыва возле его эпицентра в порту. А операции по извлечению мёртвых и живых из-под развалин только начинаются.

XinHua/Global Look Press

Стоит отметить, что ни одна из многоэтажек не рухнула, в Ливане их строят с учётом землетрясений. Но фасады сметены взрывной волной, окна выбиты. Поэтому правительству придётся решать проблему срочного расселения десятков тысяч людей. Кроме того, возможно, ряд домов по итогам обследований будут признаны опасными для проживания. Взрыв был такой силы, что его слышали на Кипре, до которого по прямой 180 километров. Это неудивительно — над водой звук в отсутствие преград распространяется далеко. Тот факт, что эпицентр находился у берега, кстати, можно считать счастливым — не менее половины энергии взрыва ушло именно на запад, в море.

Михаил Алаеддин/РИА Новости

Для маленькой страны уничтожение её столицы (а губернатор Бейрута сказал про разрушение в той или иной степени половины города и сравнил произошедшее с Хиросимой) означает катастрофу вселенского масштаба. Ливан итак в последние месяцы находился в остром экономическом и политическом кризисе, а теперь, после взрыва, ситуация только усугубится. Уже начали снимать с себя полномочия депутаты. Правительству придётся брать на себя ответственность за ненадлежащее хранение химикатов (порт — государственный). Сам Ливан справиться со случившимся не сможет: медучреждения переполнены ранеными, которые всё прибывают, три больницы разрушены, а многие другие повреждены. Поэтому его власти обратились за помощью к международному сообществу.

Можно только предполагать, какая внутриполитическая борьба начнётся в ближайшее время в стране, помимо традиционных межконфессиональных противоречий. Нынешний премьер Хасан Диаб пришёл к власти только в январе этого года после массовых протестов, которые заставили уйти в отставку предыдущего главу кабинета Саада Харири. Диаб возглавил правительство в качестве внепартийного технократа, его положение крайне неустойчиво, он уже объявлял о возможности суверенного дефолта. Таким образом, свалившаяся катастрофа — вполне мирового масштаба, тяжёлая для любой крупной страны, может стать фатальной для крошечного Ливана.