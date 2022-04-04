Почему в 2014-м — рано, а завтра было бы поздно

С самого начала ввода наших войск в соседнюю страну, для поддержки прежде всего республик Донбасса, возникал вопрос, не упустили ли мы шанс покончить с взращённым на Украине нацистским монстром тогда, в 2014 году, сразу после государственного переворота. Когда, казалось бы, издержки и людские потери были бы меньше. А ВСУ и нацбаты ещё не прошли спецподготовки под руководством инструкторов ЦРУ и не были в такой мере насыщены натовскими вооружениями. А украинскому обывателю ещё не промыли мозги до состояния манкуртов.

В некотором смысле такие утверждения, конечно, справедливы. И жизни наши солдат и офицеров, сражающихся за спокойствие России на дальних рубежах, бесценны. Но оголтелая атака на нас коллективного Запада, фактическое объявление нам гибридной войны с упором на попытку разрушения российской экономики подводит нас к необходимости сравнивать ситуацию — тогда, восемь лет назад, и сейчас — ретроспективно.

Были бы введены в 2014 году против нас такие же «адские санкции»? В этом нет никакого сомнения. Тем более, что и сбитый над Украиной малайзийский пассажирский лайнер окончательно был бы записан на счёт наших ПВО. Так что и тогда с ходу принялись бы «рвать нашу экономику в клочья». Начали бы отключать нашу финансовую систему от SWIFT, «Северный поток — 2» даже не лёг бы на балтийское дно с надеждой всё-таки его когда-то запустить. Санкции в области полного запрета на технологические поставки и обмены были уже сформулированы.

Илья Питалев/РИА Новости

Более того, у основной массы местечкового украинского населения сложилось бы впечатление, что «клятые москали» действительно лишили их европейской мечты с пенсиями в тысячу евро. Это сейчас после жизни при Порошенко и Зеленском на фоне вынужденной трудовой эмиграции миллионов соотечественников среднестатистические Грицько и Оксана поняли, что чудес не бывает и после подписания соглашения с ЕС сами галушки в рот прыгать не будут. А выплачивать внешний долг более чем в $50 млрд придётся ещё и их внукам.

Ну, а что же Россия в 2014 году? В России ещё не были созданы собственная электронная платёжная система «Мир» и нечто вроде аналога SWIFT для наших внутрибанковских обменов. Не был накоплен нынешний, более чем в две тысячи тонн, в прямом смысле золотой запас — в слитках драгоценных металлов. Естественно, не было запущено никакой программы широкого импортозамещения, которая при всех её издержках значительно увеличила устойчивость нашей промышленности. Немаловажный нынешний козырь — продовольственная безопасность: когда не Россия вымаливает дополнительные поставки продуктов, а наоборот — сбой российских поставок создаёт угрозу голода в ряде регионов мира.

А главное — Западу ныне приходится иметь дело с другой страной. Со страной, пережившей радость возвращения Крыма в родную гавань, в которой перевооружённая армия — самый популярный институт. А внесистемная оппозиция, тогда ещё имевшая немало сторонников, не предложив никакой внятной альтернативы, отправилась в долгую эмиграцию. Со страной, готовой терпеть новые испытания, сознавая, что пресловутая пятая колонна, долгие годы поносившая и развращавшая страну за госсчёт же, будет, наконец, вытеснена на обочину.

За океаном и в Туманном Альбионе, похоже, так и не разглядели новое лицо России. И продолжают надеяться на всплеск «цветной ​революции», зная, что Россию можно победить только изнутри. Но в том-то и дело, сейчас не четырнадцатый год. И у нас, в мягком украинском подбрюшье, не будет врага с грязной ядерной бомбой и биологическим оружием.