Через годы, через расстояния: почему пришли за Менем

Для многих сообщение о согласии сенаторов на задержание аудитора Счётной палаты Михаила Меня стало громом среди ясного неба. Сын известного подмосковного священника и мыслителя Александра Меня, которого относили к числу церковных реформаторов либерального толка, Михаил Александрович, казалось, давно ушёл в тень после продолжавшейся многие годы активной политической карьеры, развивавшейся во многом благодаря памяти его отца.

И вот, выступая в Совете Федерации, генпрокурор Игорь Краснов публично обвинил его в растрате 700 миллионов рублей, которые под давлением губернатора Меня в 2011 году были выделены из скудного бюджета Ивановской области компании «Ивановский бройлер». Причём следствие уверено — Мень понимал, что предоставленная под небывало низкий процент сумма никогда не будет возвращена, а потому подставил своего зама Павла Конькова, который и подписал основные финансовые документы. Компания та уже несколько лет находится в состоянии банкротства, не исключено, что преднамеренного. А самому Меню, как следует из слов прокурора, инкриминируется растрата. Хотя мы понимаем, что статья эта может быть в процессе следствия заменена на более тяжёлую.

Конечно, сразу возникает резонный вопрос, почему за нынешним аудитором пришли только сейчас, спустя девять лет после самого преступления? Невольно возникает отдалённая ассоциация с делом Сергея Фургала, которого также спустя десятилетия обвинили в организации убийств. И тогда, и сейчас непонятно, разве при назначениях на очередной пост (а после губернаторства Мень ещё пять лет возглавлял Министерство строительства и ЖКХ) персон такого уровня не проверяют всесторонне?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведь уже довольно долгое время под следствием по делу «ивановских бройлеров» находится и сам Павел Коньков, поставивший подпись. Дело его было начато в мае 2019 года, и спустя год следствие закончено. Ныне Коньков, находящийся под домашним арестом, знакомится с томами собранных материалов. И, по словам его адвоката, Мень в этом деле не фигурировал даже в качестве свидетеля.

И вот его, что называется, догнала волна. Вполне можно предположить, что подследственный Коньков давно дал показания на своего бывшего шефа, но в силу каких-то причин ход такой информации не давали. Не исключено, что прокуратура и следствие ждали высокой санкции. И когда отмашка была дана, дело закрутилось. Да и то, пришлось самому генпрокурору ехать в Совфед и лично представлять суть дела. Без санкции верхней палаты Меня нельзя было задерживать. Теперь некие красные флажки сняли. Хотя уже после ареста Фургала были разговоры о том, что такое эхо минувшего далеко не последнее. И нас ещё ждут многие по сути сенсационные дела.

Не исключаю, что в ходе разбирательства могут всплыть и некоторые другие деяния Меня. В своё время Михаила Александровича после пребывания вице-губернатором Подмосковья «пригрел» Юрий Лужков в качестве своего зама. Как тогда говорили, мэра «очень об этом попросили». Мень тогда в столице курировал в том числе спорт и строительство спортивных сооружений. И уже тогда циркулировали слухи, что в том деле не всё было чисто. Впрочем, наверное, всё уже быльём поросло. А пока бывший член «Яблока» и «Единой России» может пополнить партию экс-губернаторов — зеков, заняв место в «президиуме» рядом с Александром Хорошавиным, Никитой Белых, Вячеславом Гайзером и некоторыми другими.