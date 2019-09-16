Давно такого не было, чтобы, как принято говорить, представители деловых кругов синхронно выступили бы единым фронтом. Сначала заговорили о наболевшем — версии президента о закате либеральной идеи. Мягко, но позицию главы государства не одобрили, поскольку нельзя же отказаться от своей сути. А затем, что неудивительно, перешли к мыслям о реформировании правоохранительной системы.

Глава Сбербанка Герман Греф предлагает сократить число полицейских, тех, видимо, что не успели отправить в народное хозяйство в ходе последней реформы. А оставшимся призвал повысить жалование в три, а то и в четыре раза. Наноолигарх Анатолий Чубайс высказал нетривиальную мысль о том, что правоохранители должны в первую очередь заниматься защитой частной собственности. А прочие мелочи типа коррупции и прочих злоупотреблений, надо полагать, людей в погонах волновать не должны.

Пётр Авен Сергей Булкин/News.ru

Наконец, Пётр Авен в своём уже растасканном на цитаты телеинтервью также решительно выступил за реформу правоохранительной системы. И весьма недвусмысленно намекнул: единственное, что может его подвигнуть к эмиграции, это открытие против него уголовного дела. При том, что такой пассаж весьма странно звучит в устах человека, у которого, как утверждают, давно есть французский паспорт. Тем не менее была сделана заявка на неприкасаемость. Мол, и реформа должна идти так, чтобы к определённой финансовой страте впредь не могло быть претензий. Так что в некотором смысле Авен подкрепил позицию Чубайса: частную собственность надо всеми средствами защищать вместе с её крупнейшими владельцами.

Словом, коллеги, склонные к конспирологии, уверен, оценят такой синхронный демарш как попытку состоятельного российского класса дать ответ силовикам, которые, если верить нашим знатокам политических кулис, вовсю теснят либералов на всех властных этажах. И теперь, дескать, пришло время некоторого чисто либерального реванша.

Весьма характерно, что деньги предержащий класс стал высказываться на тему полицейских реформ на фоне запущенного очередного инсайда о скорой и неминуемой отставке министра внутренних дел Колокольцева. Называются даже имена потенциальных преемников. Нас подобными информационными вбросами не удивишь. Но, видимо, в такой ситуации нагнетания неопределённости вокруг МВД влиятельные финансовые фигуры решили оказать давление на систему в целом. Тем более что они не скрывают того факта, что сохраняют прямой выход на президента.

Словом, их «мяч» сейчас на площадке правительства. Посмотрим, какое воздействие они ещё могут оказать на ход событий.