Почему главный спасатель ещё не назначен

Больше пяти месяцев крупнейшее министерство остаётся без своего официального главы. Алексей Чуприян, засидевшийся в ранге врио, изначально явно не соответствовал сложной комбинации критериев, которым должен отвечать новый министр. Чуприян — кадровый пожарный, влившийся в состав МЧС вместе со своей службой, когда-то входившей в состав МВД. Он явно не является фигурой политической, принадлежащей к одному из влиятельных кланов, между которыми поддерживается известное аппаратное равновесие.

МЧС хоть и не чисто силовое ведомство, но, без сомнения, обладает немалыми ресурсами, которые в некоторых глобальных ситуациях могут оказаться критически важными. Поэтому изначально было ясно, что новый министр, призванный заменить трагически погибшего Евгения Зиничева, должен быть не просто компетентным, многократно доказавшим свою абсолютную лояльность и психологическую устойчивость. Не просто обладать организационным опытом, позволяющим держать в своих руках все нити управления огромной технической службой и многотысячным коллективом.

Как это ни парадоксально звучит, но назначение главы МЧС не должно быть ложно истолковано, порождать дополнительные подтверждения укрепления веса и значения отдельных фигур в ущерб другим факторам нашей большой политики. Поэтому среди неофициально обсуждаемых фигур, как представлялось, изначально минимальные шансы были у двух заместителей Сергея Шойгу — Руслана Цаликова и Тимура Иванова. И вполне понятно почему.

Сергей Кужугетович — деятель авторитетный и популярный в обществе. Ему неоднократно приписывали намерение якобы объединить МЧС с Минобороны. Для того, мол, чтобы объединить под своим прямым руководством огромные технические и человеческие ресурсы. Такое организационное новшество вряд ли было осуществимо, но распускавшиеся слухи были весьма показательны в плане демонстрации направления аппаратного соперничества. Поэтому и назначение на высшую должность в МЧС Иванова или Цаликова как раз и было бы воспринято как серьёзное укрепление веса Шойгу и закрепление его влияния на его прежнее ведомство. А там уже было недалеко до фантазий о его претензиях на высший пост в стране. А это противоречило бы признаваемым правилам политической игры.

Сергей Шойгу Сергей Булкин/NEWS.ru

Так что изначально позиции трёх губернаторов — Игоря Бабушкина, Алексея Дюмина, Игоря Кобзева — были предпочтительными. Вопрос был только в том, кем их заменить на прежних позициях. К тому же для Алексея Дюмина, наиболее удачливого из выдвинутых в большую политику бывших адъютантов Владимира Путина, пост в МЧС мог бы рассматриваться как не самое удачное повышение. Поскольку ему прочили более крутое назначение, например, на пост директора ФСБ. У Игоря Бабушкина, как утверждают, оставались нерешённые проблемы в непростой приграничной Астраханской области. И для дальнейшего карьерного продвижения было бы логично их решить.

Игорь Кобзев не без труда возглавил Иркутскую область, ещё недавно анклав компартии. И его направление в МЧС могло бы сорвать начавшуюся областную политическую перестройку.

Словом, уже такой прикидочный анализ кулуарно обсуждавшихся кандидатур показал, насколько непросто найти нового главного спасателя. Впрочем, все знают, насколько непредсказуемы бывают кадровые решения президента. Как он сам говорил в таких случаях, подождите немного, вам понравится.