Почему апрель удобный месяц для президентского послания

Итак, сначала традиционное обращение Владимира Путина перенесли на начало нынешнего года, а потому было немало спекуляций, граничащих с разумным восприятием действительности, типа того, что он последует примеру Бориса Ельцина или, наоборот, как в предыдущем январе, отправит в отставку и кабинет Михаила Мишустина. Теперь официально работа над документом ведётся. Страсти и эмоции вокруг этого факта улеглись и, скорее всего, мы услышим президентское послание ещё до конца апреля. Вряд ли глава государства решит откладывать его до наших традиционно затянутых майских праздников или начала отпускного периода.

Впрочем, дело не только и не столько в приближающемся периоде всеобщего расслабления после нашей нескончаемой зимы. Владимир Путин явно ждёт необходимых ему данных для усиления звучания своего резонансного выступления. Нетрудно предположить, что значительная смысловая часть должна быть посвящена преодолению кризисных явлений, связанных с пандемией. И речь пойдёт не просто о запуске в оборот сразу нескольких отечественных вакцин, их эффективности и росте привлекательности препаратов в мире. Логично предположить, что к маю показатели заболеваемости COVID-19 упадут до самого низкого уровня, деловая активность восстановится, основные ограничения будут окончательно сняты. И у президента появятся статистические основания аргументированно говорить о том, что если полной победы над новой «чумой ХХI века» ещё не одержано, то страна научилась контролировать распространение опасного заболевания, эффективно бороться за жизни инфицированных, повышать коллективный иммунитет. И в результате отработанной методики прививок наша медицина готова эффективно встречать грядущие ковидные волны, как любой другой сезонный грипп.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако главный акцент, без сомнения, будет сделан на социальной составляющей государственной политики, на усилиях по восстановлению социальной справедливости, нарушение которой по многим параметрам остаётся, если верить соцопросам, одним из главных факторов, усиливающих общественное раздражение и недовольство. Весьма примечательно, что ряд новых мер поддержки семей с детьми уже вводится в действие. И к удивлению многих экспертов президент не стал откладывать их объявление до своего послания, что дало основание предположить о планировании куда более масштабных шагов.

К тому же в апреле президент будет обладать всей статистикой выполнения его указов по повышению зарплат бюджетникам — врачам, учителям, работникам социальной сферы. Появится возможность полного анализа положения в этой весьма щекотливой сфере и основания для выводов. Включая и кадровые. Не исключено, что сразу после президентского выступления ряд деятелей будут отправлены в отставку. А глава государства объявит о шагах, которые позволят выровнять зарплаты по отраслям в целом вне зависимости от специфики положения в различных регионах.

Кроме того, есть основания полагать, что будет объявлено об объединении ряда внебюджетных социальных фондов, что позволит сократить расходы на администрирование. Предполагается и создание своеобразного «социального казначейства» для более эффективного управления выплатами всего спектра социальных пособий.

Наконец, есть немало сторонников того, что в апреле как раз замедлится инфляция, скачок которой был особенно заметен зимой. У президента появятся основания говорить о том, что меры по разумному контролю за ценами на основные продукты дали свои результаты без жёсткого вмешательства в законы рыночной экономики.

Ясно, что в послании будет и международная часть. Тем более что к концу апреля администрация Джо Байдена должна выложить все свои козыри по части антироссийских санкций. А потому можно, как говорится, дать Штатам комплексный ответ. И меры по дальнейшей дедолларизации нашей экономики прекрасно впишутся в контекст ответных шагов.

Впрочем, как не трудно догадаться, в любой момент могут появиться новые вводные, которые повлияют и на сроки послания и на его основные тезисы. Работа-то над таким документом ведётся нон-стоп. И теперь, судя по всему, к помощникам подключился и сам президент.