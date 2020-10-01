По версии ВЦИОМ: россиянам понравилось многодневное голосование

Большинство россиян положительно отнеслись к идее проведения многодневных выборов, говорится в исследовании ВЦИОМ. По данным социологов, большая часть респондентов в качестве главного преимущества трёхдневного голосования отметили возможность выбора удобного дня и времени. Ещё одной ложкой мёда в адрес Центризбиркома стало признание того, что комиссия «хорошо справляется с поставленными перед ней задачами», а её председатель Элла Памфилова вызывает у опрошенных «скорее положительные чувства». Эксперты в разговоре с NEWS.ru, напротив, оптимизма социологов не разделили. По их мнению, опрос больше похож на попытку манипулирования респондентами, когда неудобные вопросы остаются за скобками.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса «ВЦИОМ-Спутник», посвящённого итогам единого дня голосования. По результатам исследования, более половины россиян (61%) положительно отнеслись к возможности проголосовать в течение нескольких дней. Особенно понравилась эта новация тем, кто принял участие в последних выборах (74%).

Среди причин, по которым люди положительно восприняли опыт многодневного голосования, респонденты чаще всего называли возможность выбора удобного дня и времени (54%), снижение рисков заразиться коронавирусом (37%) и отсутствие очередей (26%). В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%, констатирует ВЦИОМ. По результатам опроса, за продолжение практики многодневных выборов высказались 70% россиян и только 28% были против.

Отдельное внимание авторы опроса уделили работе Центральной избирательной комиссии и отношению к её председателю Элле Памфиловой. Полученным результатам могут позавидовать не только некоторые руководители республик Северо-Кавказского федерального округа, но и недавно переизбранный лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Так, о том, что ЦИК России хорошо справляется с поставленными задачами, заявили ВЦИОМ 80–86% наших сограждан. Кроме того, по результатам опроса, о доверии к главе комиссии в той или иной степени сообщили более половины опрошенных (52%), а у 47% респондентов Элла Памфилова вызывает скорее положительные чувства. И это на четыре процентных пункта выше по сравнению с маем 2020 года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В отличие от опрошенных ВЦИОМ россиян у экспертов, с которыми пообщался NEWS.ru, положительных эмоций от работы Центризбиркома немного. Да и диалог с главой ЦИК у профессионального сообщества складывается с трудом. Есть вопросы и к самому исследованию ВЦИОМ.

Как вопрос поставишь, такой ответ и получишь. А спроси, что важнее для тех же респондентов, честность выборов или растянутое на три дня голосование, результат будет один. Спроси, согласны ли на три выходных для участия в голосовании, результат уже другой. Конечно три дня удобнее, но в бочке мёда есть ложка дёгтя. Те возможности злоупотреблений бесконтрольностью и админресурсом, о которых говорят многие эксперты. Решения, меняющие правила выборов, надо принимать после обсуждения с основными политическими силами, желательно при их консенсусе. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

По мнению эксперта, в исследовании ВЦИОМ есть элементы формирующего опроса, признаки манипуляции.

Респондентам предложили выбирать между плюсами трёхдневного голосования, ничего не сказав о его минусах. Неудобные вопросы остались за скобками, — сказал Калачёв NEWS.ru.

С другой стороны, как отметил в разговоре с NEWS.ru электоральный юрист Роман Смирнов, при оценке многодневного голосования важно не количество дней, а то, как происходит сама процедура волеизъявления.

Любые изменения оппозиционными политическими силами воспринимаются как направленные на усиление контроля за выборами, то есть на снижение прозрачности. Поэтому очень важным фактором является её повышение через усиление наблюдения. Основные политические игроки, в первую очередь я имею в виду оппозицию, как системную, так и несистемную, просто либо физически, либо организационно, либо финансово не могут направить наблюдателей на многодневное голосование в полном объёме. Соответственно, это голосование по определению у оппозиции вызывает вопросы. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Кроме того, по словам эксперта, в условиях многодневного голосования возникают вопросы и к работе избирательных комиссий. И если сейчас объяснением необходимости растянутого по времени волеизъявления можно назвать коронавирусную инфекцию, то в дальнейшем потребуется дополнительная мотивировка, уверен он. Власти необходимо доказать, что многодневное голосование не является некой вещью, которая позволяет фальсифицировать выборы, что это не только понятная, удобная и безопасная, но и прозрачная, открытая процедура, которая носит временный характер и никоим образом не нарушает права избирателей, подытожил Смирнов.

Над материалом работала Виктория Немис.