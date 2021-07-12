18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

«По сути она неверна»: Песков — о публикации FT о переговорах Москвы и Киев

13:55, 17 марта 2022
«По сути она неверна»: Песков — о публикации FT о переговорах Москвы и Киев Фото: imago stock&people/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Публикация издания Financial Times о процессе переговоров между Москвой и Киевом собрана по частям из заявлений, которые уже звучали ранее. Но несмотря на то. что некоторые отдельные верные тезисы в материале есть, в целом он не верен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Известия».

В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано всё неверно, и по сути она не верна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности,сказал Песков.

Он пояснил, что о подисании мирного соглашения между странами пока говорить нельзя, но работа продолжается. Также пресс-секретарь добавил, что сообщит о том моменте, когда прогресс в переговорах между Россией и Украиной станет очевидным.

Накануне британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что делегации России и Украины якобы договорились о соглашении. Оно включает, по версии издания, 15 пунктов, среди которых договор о прекращении огня и вывод российских войск на условии нейтрального статуса Киева, а также сокращения украинских ВС.

Ранее на Украине заявили, что публикация Financial Times о возможном мирном договоре Москвы и Киева не является правдой. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что опубликованный изданием план похож на черновик российского варианта мирного договора.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео