«По сути она неверна»: Песков — о публикации FT о переговорах Москвы и Киев

Публикация издания Financial Times о процессе переговоров между Москвой и Киевом собрана по частям из заявлений, которые уже звучали ранее. Но несмотря на то. что некоторые отдельные верные тезисы в материале есть, в целом он не верен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Известия».

В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано всё неверно, и по сути она не верна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности, — сказал Песков.

Он пояснил, что о подисании мирного соглашения между странами пока говорить нельзя, но работа продолжается. Также пресс-секретарь добавил, что сообщит о том моменте, когда прогресс в переговорах между Россией и Украиной станет очевидным.

Накануне британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что делегации России и Украины якобы договорились о соглашении. Оно включает, по версии издания, 15 пунктов, среди которых договор о прекращении огня и вывод российских войск на условии нейтрального статуса Киева, а также сокращения украинских ВС.

Ранее на Украине заявили, что публикация Financial Times о возможном мирном договоре Москвы и Киева не является правдой. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что опубликованный изданием план похож на черновик российского варианта мирного договора.