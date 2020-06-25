По поправкам в Конституцию проголосовали более 10 млн россиян

https://static.news.ru/photo/645ca88e-b791-11ea-ab98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 10 млн россиян уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Явка составила 9,2%.

Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования — 10 000 126, явка — 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ, — говорится в сообщении на экране информационного центра ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 67 тысяч россиян. Это люди, которые проживают в труднодоступных и отдалённых местностях или работают на судах, писал NEWS.ru.