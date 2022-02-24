«По нулям!»: Путин оценил желание Запада идти на диалог с РФ

Президент РФ Владимир Путин оценил желание западных стран идти на диалог с Россией в вопросах безопасности. По его словам, переговоры с западными странами не дали каких-либо видимых результатов, из-за чего пришлось начать военную операцию на Украине, заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что Запад мог создать для России такие риски, «что непонятно, как дальше страна существовала бы».

Не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям, — сказал он.

Саму операцию Путин назвал «вынужденной мерой». Он отметил, что ни по одному вопросу касательно безопасности и интересов России не удалось продвинуться «ни на миллиметр».

Могли такие риски для нас создать, что непонятно, как дальше страна существовала бы, — добавил он.

Военная операция на Украине началась после выступления российского президента Владимира Путина. Он заявил о начале спецоперации в Донбассе с целью защиты мирных жителей и демилитаризации Украины.

Ранее украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским выступили с обращением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать мирные переговоры с РФ.