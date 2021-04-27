«По Фрейду»: Байдену предрекли судьбу Кличко после мата в эфире

https://static.news.ru/photo/ebee93c6-a74a-11eb-9e3c-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

Президент США Джо Байден в ходе очередного выступления, посвящённого проблеме популяризации нацистских идей, вновь оговорился, сказав вместо flags нецензурное слово, которым в Америке называют геев. Пользователи соцсети оценили очередной конфуз Байдена и предрекли ему судьбу мэра Киева Виталия Кличко, который также известен оговорками.

Он следующий Виталий Кличко. Я вижу в нём большой потенциал, — отметил один из комментаторов видео.

Некоторые юзеры увидели связь между этой оговоркой Байдена и недавним решением Госдепартамента США вывешивать над зданиями американских посольств во всём мире флаги ЛГБТ вместе с государственными знамёнами. Другие комментаторы напомнили о возрасте Байдена и решили, что он «оговорился по Фрейду».

Ранее Байден оговорился 22 апреля в ходе речи о ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса. Глава государства в процессе монолога перепутал понятия «салон» и «салун». Прежде он уже допускал оговорку во время речи о коронавирусе. Он сказал, что в США скончались 200 млн пациентов с COVID-19 вместо 200 тысяч. Также Байден называл вице-президента Камалу Харрис президентом.