Племянник Путина учредил новую партию

https://static.news.ru/photo/8171a444-3eda-11eb-b920-fa163e074e61_660.jpg Роман Путин Фото: Роман Путин/facebook.com

Предприниматель и бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента РФ, создал политическую партию «Россия без коррупции».

Решение было принято на проходящем в Москве съезде, передаёт РИА Новости.

В учредительном съезде приняли участие представители от 53 регионов России, по два человека от каждого региона (всего 106 делегатов).

За — 106 голосов, против — 0 голосов, воздержавшихся — 0 голосов, — сообщили на съезде по результатам голосования.

16 ноября Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции» Романа Путина. Такое решение было принято по закону «О политических партиях», так как семь лет подряд партия не участвовала в выборах.

Сам Роман Путин ранее говорил, что партия «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Это, как считает Роман Путин, должно помочь устранить недочёты, выявленные ЦИК.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, писал NEWS.ru.