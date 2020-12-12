Племянник Путина решил создать ещё одну партию

https://static.news.ru/photo/450ddcea-3d39-11eb-9597-fa163e074e61_660.jpg Роман Путин Фото: Роман Путин/facebook.com

Бывший сотрудник ФСБ и двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин решил создать новую партию «Россия без коррупции» (РБК). Съезд новой организации планируется провести 15 декабря.

Об этом заявила руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова. В учредительном съезде примут участие представители от 53 регионов России, по два человека от каждого региона (всего 106 делегатов), сообщает «Интерфакс».

На съезде планируется выбрать председателя, на место которого претендует сам Роман Путин. Политическая сила должна принять участие во всех довыборах, планируемых на 2021 год, а также на выборах в Государственную думу.

Также она рассказала, что Роман Путин не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ по ликвидации политической партии «Народ против коррупции».

Чельцова уточнила, что «Россия без коррупции» в настоящее время является рабочим названием партии. Точное название новой партии, а также её устав и символика будут определены на съезде в ходе открытого голосования делегатов.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 ноября Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции» Романа Путина. Такое решение было принято по закону «О политических партиях», так как семь лет подряд партия не участвовала в выборах.

Сам Роман Путин ранее говорил, что партия «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Это, как считает Роман Путин, должно помочь устранить недочёты, выявленные ЦИК, писал NEWS.ru.