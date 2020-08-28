Планы Пекина купить украинский «Мотор Сич» обеспокоили Вашингтон

https://static.news.ru/photo/20e8c882-ea70-11ea-b502-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Anna Moneymaker/Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press

Планы Китая по покупке завода «Мотор Сич» вызывают обеспокоенность в Белом доме. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей «Мотор Сич», — цитирует пресс-службу госдепартамента РИА Новости.

Диалог политиков состоялся ещё 26 августа, госдепартамент сообщил о нём только 29 августа. Уточняется, что кроме китайских инвестиций обсуждалась также ситуация в Белоруссии, борьба Киева с коронавирусом и достижение «дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины».

Разговор о запорожском заводе «Мотор Сич» состоялся после того, как стали известны планы группы компаний DCH. Она подала заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций предприятия совместно с дочерней компанией китайского холдинга Skyrizon Aircraft.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил: завод «Мотор Сич» уничтожается его бывшим президентом и генеральным конструктором Вячеславом Богуслаевым. По словам нардепа, уничтожение началось после того, как Богуслаев продал свои акции китайским инвесторам. Он добавил, что в ликвидации «Мотор Сич» экс-главе завода помогают украинские силовики.