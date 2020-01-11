https://static.news.ru/photo/89bb125c-35d0-11ea-b4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров должен принять участие в министерской встрече Совета Европы, которая пройдёт в мае в Тбилиси, однако грузинская общественность высказывает возмущение по этому поводу.

Высокопоставленные российские чиновники не посещали Грузию с 2008 года, а в 2019-м в стране вспыхнули протесты из-за присутствия российских депутатов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Теперь грузинские чиновники и депутаты правящей партии обещают, что в случае визита Лаврова ему напомнят о «проблеме оккупированных территорий», пишет «Коммерсант».

Оппозиция, в свою очередь, предупредила, что возможны более массовые протесты, чем в 2018 году. Как сообщают источники, Совет Европы потребовал у грузинских властей гарантий, что «непредвиденных обстоятельств и неожиданностей» на встрече в мае не произойдёт.

Как писал NEWS.ru ранее, Москва и Тбилиси должны найти способы для установления диалога, а разногласия и проблемы в отношениях необходимо оставить в прошлом. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.