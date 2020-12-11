Пить или не пить: Голикова запуталась в алкогольных ограничениях

Вокруг вакцины против коронавируса и так ходило множество легенд, а также откровенно зловещих слухов. А тут ещё ситуацию затуманила заочная дискуссия, вспыхнувшая между вице-премьером, куратором медицинской отрасли Татьяной Голиковой и главой центра имени Гамалеи, академиком Александром Гинцбургом. То бишь руководителем группы, как раз и создавшей в недрах своего института вакцину «Спутник V».

Сначала Татьяна Голикова заинтриговала и даже насторожила большую часть нашего мужского населения, доверительно сообщив, что после завершения второго этапа вакцинации необходимо воздерживаться от алкоголя целых 42 дня. Естественно, тут же возник резонный вопрос, отчего надо соблюдать сухой закон именно сколько времени, а не 30 или даже 50 дней? Кто считал дни до разговения?

Но, видимо, чиновница взяла за основу период времени, в течение которого предварительно было рекомендовано вакцинированным продолжать носить маски и воздерживаться от появления в публичных местах, то есть продолжать соблюдать все меры предосторожности до выработки искомого иммунитета.

Стоит ли говорить, насколько такое ограничение насторожило россиян, учитывая, что соцопросы и так не показали массового желания вакцинироваться. А немало респондентов вообще не слишком верят в сам факт пандемии. При этом есть прямо противоположное мнение, «трубадуром» которого в своё время выступил впоследствии переболевший COVID-19 Александр Лукашенко, призвавший бороться с вирусом водкой, баней и хоккеем.

И тут Александр Гинцбург, без оглядки на административные авторитеты, обнадёжил соотечественников, разрешив поднять бокалы уже через несколько дней после вакцинации. Мол, не следует налегать на спиртное только сразу после спасительного укола.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И вот буквально накануне Татьяна Голикова, смилостившись, разрешила отметить вакцинацию доброй чаркой уже через несколько дней.

Такая компетентная разноголосица кого угодно с ума сведёт. А главное — поражает сам факт отсутствия координации подобных ответственных выступлений. Действительно, вокруг коронавируса и его воздействия на организм и так накручено большое количество заявлений, противоречащих одно другому.

Кто-то призывает заряжать организм витамином D, кто-то — усиленно потреблять лук, перец и чеснок. Есть уже «секта» регулярного промывания носоглотки «Мирамистином». Одни верят во всепобеждающую силу «Арбидола», другие отрицают исцеляющую силу «Кагоцела», хотя в рекламу этого препарата уже успели ввести слова о его воздействии на вирус. И всех призывают не начинать принимать антибиотики без назначения врача, хотя они и так отсутствуют в аптеках.

Вся эта свистопляска только усиливается день ото дня, несмотря на заверения о том, что вот-вот благодаря тотальной вакцинации вся страна приобретёт устойчивый иммунитет. И на таком фоне любая разноголосица только усиливает всеобщий скепсис. А выпить наш народ всегда успеет.

Так что хочется, наконец, услышать сбалансированную, выверенную, подтверждённую экспериментами позицию и властей, и учёных. А ведь ещё впереди нас ждут расследования на крайне щекотливую тему: кто прежде всего из власть имущих привился и какой вакциной — отечественным «Спутником V» или всё-таки снадобьем от Pfizer.