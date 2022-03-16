Депутат Госдумы Дмитрий Певцов возмутился ракетным ударом ВСУ по Донецку, передают «Народные Новости». Смириться с гибелью жителей города, среди которых дети, невозможно, заявил он.

Невозможно смириться с гибелью мирных людей, в том числе детей, в Донецке от украинской ракеты. Кассетные боеприпасы запрещены специальной международной конвенцией, и применившие его неонацисты должны понести ответственность. Количество погибших пошло бы на сотни, если бы не была сбита «Точка-У», — сказал Певцов.

Ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка 14 марта. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР).

В республике будет объявлен траур по погибшим в результате происшествия, которое в Народной милиции республики назвали терактом. Точная его дата пока не названа.

Также сообщалось, что по данным ООН, с начала российской спецоперации на Украине погибли 516 мирных жителей, ещё 908 были ранены. Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей — 111 человек были убиты и 462 получили ранения.