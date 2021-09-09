«Петухи не свистят»: Пушков сказал, куда послать армию Украины вместо ДНР

Алексей Пушков предложил направить армию Украины в Афганистан вместо того, чтобы идти захватывать ЛНР и ДНР. Так сенатор прокомментировал в своём Telegram-канале заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, указавшего, что военные силы страны в состоянии атаковать самопровозглашённые республики и захватить их столицы.

Свои рекомендации Пушков обосновал тем, что отправка ВСУ в Афганистан как раз подтвердит «небывалую мощь» армии, к тому же докажет готовность Киева стать частью НАТО. Вторая причина — неразрешённые задачи США на афганской территории, решению которых могла бы посодействовать Украина.

Украина может, но не будет силой захватывать ДНР/ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда «петух свистнет», по выражению главы МИД Украины Кулебы. То есть никогда. Потому что петухи не свистят, — написал Пушков.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал идею отказаться от использования нефти и газа в качестве источников для получения энергии. Он отметил, что в ближайшее время перейти на «зелёные» источники энергии не получится.