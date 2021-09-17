Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму

Лидером по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму стал Санкт-Петербург. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич. Его слова приводит РИА Новости.

Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов. У нас в двух районах на выборах люди получали пять бюллетеней сразу, потому что были трёхуровневые выборы. Все те фотографии, видео, когда люди голосовали, опуская поочерёдно свои бюллетени, расходились по социальным сетям с пометкой «срочно», мы выявили тот или иной вброс, — сообщил Малькевич.

Ранее Малькевич говорил о том, что большинство подделок делаются небрежно, по принципу «тяп-ляп», и используются для того, чтобы создать массив нарушений.

Выборы в Госдуму РФ завершились 19 сентября. По данным экзитполов, в парламент проходят четыре партии: ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».

По результатам обработки 10% избирательных протоколов, пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, преодолевают пять партий.