Пескову ничего не известно о возможных акциях в поддержку Путина

https://static.news.ru/photo/06ea420c-614f-11eb-a6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил на вопрос о возможных массовых акциях в поддержку российского лидера Владимира Путина. Представитель Кремля сообщил, что он не осведомлён о подготовке подобных мероприятий.

Честно говоря, мне ничего не известно на этот счёт, я не располагаю такой информацией. Может, подавали заявки в городах, может, нет. Они же не в администрацию президента подаются, надо спрашивать городские власти, — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что в стране многие одобряют деятельность Владимира Путина и заявляют о готовности участвовать в акциях в его поддержку. Однако на данный момент информации об организации мероприятий нет.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Песков высказался о задержаниях на акциях за Навального — было задержано несколько тысяч человек. Он подчеркнул, что мнение Кремля на этот счёт не так важно, как оценка полицией законности и безопасности таких мероприятий. Задержания являются следствием того, что сотрудники правоохранительных органов делают свою работу, резюмировал Песков.