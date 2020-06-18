Пескову «нечего сказать» по поводу обращения Путина перед голосованием

https://static.news.ru/photo/720f4f70-b14e-11ea-9d4a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин обратится к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России, если посчитает необходимым, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Вы знаете, если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает. И мы тогда вас проинформируем. Пока мне на этот счёт нечего сказать, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправкам к Конституции РФ до конца 2020 года. Это второй запрос к экспертам, касающийся изменений в Основной закон РФ.

Поводом для него стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тыс. человек. От экспертов, кроме юридической оценки документа, хотят получить оценку процедуры принятия поправок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховный суд России не принял иск, оспаривающий дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ответчиком по иску должен был выступить президент Владимир Путин, в суд обратился Геннадий Иванович Рудяк.

Аналогичный иск 17 июня подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев. К ним присоединился также политолог Валерий Соловей. Они считают нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса.