Пескова спросили о плане Кремля на случай отрицательного голосования

https://static.news.ru/photo/f29aa2a4-b539-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, допускают ли в Кремле сценарий, при котором россияне не поддержат поправки в Конституцию.

В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в Конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования. Вот из этого мы исходим, — сказал Песков.

На уточняющий вопрос о том, есть ли план на случай, если поправки не будут поддержаны, Песков сообщил, что «любое голосование подразумевает два варианта».

И только если эти поправки будут поддержаны в ходе голосования, они вступят в силу, — добавил он.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости поменять Конституцию во время своего послания парламенту 15 января 2020 года. Изменения Основного закона были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта. За несколько недель он прошёл все формально необходимые процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации, в региональных парламентах и подписание президентом РФ. Согласно действующей Конституции, законопроект уже должен был вступить в силу.

Однако в самом документе обозначено, что это должно произойти при положительном заключении Конституционного суда (уже получено ) и одобрении на общероссийском голосовании. Плебисцит сначала хотели провести в апреле, но перенесли на 1 июля из-за ситуации с коронавирусом.

Россиянам предлагается высказаться за или против нововведений единым списком, включающим в себя несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.