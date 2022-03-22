Песков: заявления Зеленского о референдуме могут навредить переговорам

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по проведению референдума о статусе Донбасса и Крыма может повредить переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков напомнил, что Украина — суверенное государство. Там должны быть внутригосударственные процедуры. Помимо этого, есть те темы, которые находятся на столе переговоров двух делегаций.

Убеждены, что в настоящий процесс вынесение их (этих тем. — NEWS.ru) на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идёт медленнее, чем нам хотелось бы, — сообщил он.

Ранее Зеленский заявил, что темы гарантий безопасности в условиях запрета на вступление в НАТО, статуса Донбасса и признания Крыма должны быть вынесены на всеукраинский референдум. Таким образом он собирается решить вопросы компромиссов на переговорах.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый cостоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежcкой Пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской облаcти.