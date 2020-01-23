https://static.news.ru/photo/2590cfb6-3e99-11ea-93b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — пока не планируется, но может быть согласована «в любой момент», как только президенты сочтут её необходимой.

Сейчас каких-то планов на этот счёт нет, — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что между президентами в настоящее время налажен «достаточно конструктивный рабочий контакт».

Как писал NEWS.ru, Зеленский положительно оценивает начало работы с Россией в рамках «нормандской четвёрки». Об этом он сообщил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам политика, некоторые договорённости уже воплотились в жизнь, в частности, обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. При этом он подчеркнул, что «видит свет» в вопросе полного прекращения конфликта в регионе. Зеленский выразил уверенность в том, что война прекратится в ближайшее время, если этого захотят все стороны.