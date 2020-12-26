Песков заявил об отмене встречи Путина с представителями бизнеса

https://static.news.ru/photo/c608eab0-480b-11eb-a623-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса не состоится. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в текущем году встреча не состоится. Однако это не значит, что власть приостанавливает диалог с предпринимательским сообществом. Напротив, подчеркнул Песков, у Путина с представителями крупного бизнеса идёт постоянный диалог.

У главы государства идёт диалог и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идёт также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает. Все основные решения принимаются в секторе экономики с учётом мнения бизнеса, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин сам сообщит, когда пройдёт вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказал пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.