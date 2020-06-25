Песков заявил о зашкаливающем числе фейков о голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/eb1355bc-b796-11ea-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что количество фейков по ситуации вокруг голосования по поправкам в Конституцию зашкаливает. Так он прокомментировал заявления о принуждении людей к голосованию и других нарушениях.

Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы её ретранслировать в Центризбирком, потому что, конечно, подобное является неприемлемым, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он напомнил слова Владимира Путина о приоритете абсолютной легитимности голосования и недопустимости приписок. Песков при этом призвал говорить именно о конкретных случаях.

Сейчас количество фейков просто зашкаливает, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию России. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года. На записи присутствует голос, якобы принадлежащий замруководителя ведомства Марине Смирницкой, говорящей о необходимости пройти регистрацию на электронное голосование.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия уже получила более 70 обращений о возможном принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию и использовании административного ресурса.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

По данным на утро 26 июня, в голосовании уже приняли участие более 10 млн россиян, явка составила 9,2%, писал NEWS.ru.