Песков заявил о возможности переговоров Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/67419d4c-5bcf-11eb-bde2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможность переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена к настоящему моменту пока не обсуждается. Об этом в четверг, 21 января, на следующий день после инаугурации главы Белого дома, заявил пресс-секретарь национального лидера РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, стоит ли в ближайшее время ждать, что Путин и Байден встретятся. Песков ответил, что данный вопрос пока не обсуждается. По его словам, общение на международном уровне сейчас приостановлено на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Отдельные контакты пока тоже не планируются.

Для этого должны созреть какие-то предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи. Пока никакой ни подготовки, ни конкретно такой вопрос не стоит на повестке дня, — цитирует пресс-секретаря Путина «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться тогда, когда в мире улучшится эпидемиологическая обстановка, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В любом случае, добавил он, подобные планы должны обсуждаться на уровне руководства РФ и США.