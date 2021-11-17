Песков заявил о важности контакта ЕС и Белоруссии по проблеме мигрантов

Прямой контакт, установленный между руководством Белоруссии и представителем Европейского Союза по проблеме мигрантов, очень важен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который состоялся в понедельник, передаёт ТАСС.

Очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии, — сказал Песков.

Накануне Лукашенко раскрыл детали прошедшего телефонного разговора с Меркель. Он рассказал, что внёс предложения по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Однако, в чём именно они заключались, президент Белоруссии не уточнил. По его словам, Меркель намерена обсудить этот вопрос с членами ЕС, после чего провести ещё один разговор с Лукашенко.

Белорусский лидер также сообщил, что обсуждение было посвящено проблеме беженцев и обстановке на границах в целом. В частности, руководители стран отметили необходимость решать проблему разбитого на границах лагеря беженцев и вопрос незаконной миграции.

По словам Лукашенко, за осень белорусские пограничники «вернули обратно» около пяти тысяч беженцев. Особенно много мигрантов прибыли из Ирака (3042 человека), Ирана (696 человек) и Сирии (487 человек).

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.