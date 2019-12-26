Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с Великобританией и всегда готова к диалогу. Однако Москва не помнит таких шагов со стороны Лондона.
Президент Путин всегда говорит о своей готовности к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, — сказал Песков.
Он отметил, что вспоминает только недружественные высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона в адрес России.
Как ранее писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что в Лондоне упорно не хотят перезагрузки в отношениях с Москвой.
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