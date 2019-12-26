Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

В преддверии новогодних праздников все подводят итоги уходящего года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не остался в стороне и отметил, что прошедшие 12 месяцев стали для Кремля годом напряжённой работы.

По мнению Пескова, каждый год наполнен и радостными событиями, и трудностями. Важна пропорция этих событий, которая постоянно меняется, приводит его слова ТАСС. Для Кремля это был год рабочий, очередной год...