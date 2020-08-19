https://static.news.ru/photo/2e084db8-e20e-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне и сказал, что они недопустимы.

Он добавил, что в настоящее время потребности в оказании помощи республике со стороны России по линии ОДКБ и договора и Союзном государстве нет.

Белоруссия — это наше союзное государство, братская нам страна, и белорусы — братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как ко внутреннему делу этой страны, — сказал Песков.

Кремль также призвал сделать всё для осуществления диалога в Белоруссии в рамках правового поля.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко координирует на данном этапе свои действия в рамках ОДКБ и Союзного государства с российским лидером Владимиром Путиным.