Песков заявил о подготовке ответа на реакцию США по гарантиям безопасности

Основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы. Однако окончательно они будут сформулированы, когда это посчитает необходимым президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил , что президент России ранее сообщил основные тезисы ответа президенту Франции Эмманюэлю Макрону, о чем сам заявил на пресс-конференции.

Общее понимание есть, но когда это [положения ответа] будет сформулировано главой государства? Тогда, когда он посчитает это необходимым, — заявил пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. По его мнению, обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой, а работа по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка по-прежнему актуальна.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия ведёт переговоры по разным линиям по гарантиям безопасности и анализирует предложения Вашингтона по этому вопросу. Он отметил, что Россия серьёзно восприняла ряд встречных предложений США. От готовности Вашингтона обсуждать нерасширение НАТО зависит всё остальное в вопросе безопасности.