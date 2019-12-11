https://static.news.ru/photo/6b49d6c8-1c03-11ea-ac34-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

О победителях и проигравших на саммите в «нормандском формате», который 9 декабря прошёл в Париже, говорить неуместно. Все стороны переговоров преследовали общую цель — возобновить усилия по поиску путей урегулирования конфликта на юго-востоке Украины после длительного перерыва. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в сторону урегулирования конфликта на Украине были сделаны важные шаги, однако странам ещё предстоит сделать большую часть работы.

Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите. Все преследовали одну цель — возобновить работу «нормандского формата» и усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Ранее канцер ФРГ Ангела Меркель после завершения саммита «нормандской четвёрки» в Париже назвала президента России Владимира Путина победителем.

Как писал NEWS.ru, участники «нормандской четвёрки» пришли к решению изменить конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года, и что Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.