Песков заявил о необходимости саммита глав стран «ядерной пятёрки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров «ядерной пятёрки» должен состояться даже после их совместного заявления. По его словам, одно не исключает другого, пишет РИА Новости.

Заявление лидеров «ядерной пятёрки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН (предложенный ранее Путиным) всё ещё необходим, — сказал он.

3 января Кремль опубликовал совместное заявление лидеров КНР, РФ, Британии, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В положениях документа говорится, что такое оружие должно служить мирным целям, так как в случае ядерной войны победителей не будет.

Лидеры государств также подтвердили намерение и в дальнейшем действовать в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Речь идёт о пункте, в котором говорится об открытом добровольном диалоге по прекращению гонки вооружений и ядерному разоружению.