https://static.news.ru/photo/14ee17f0-3e98-11ea-a419-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс помилования осуждённой в РФ Наамы Иссахар тормозит отсутствие личного прошения со стороны гражданки Израиля. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, личное прошение от осуждённого является необходимой процедурой с точки зрения российского законодательства. Песков подчеркнул, что в РФ есть правовые нормы, которые должны выполняться.

Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошёл, — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Как отметил пресс-секретарь президента, 23 января к осуждённой Иссахар на встречу приходила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Данный визит, заявил Песков, состоялся «на фоне контактов Путина в Израиле».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.

25-летняя жительница Израиля Наама Иссахар получила 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 грамма гашиша в багаже. Нетаньяху несколько раз говорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу этой ситуации. Политики не смогли договориться об обмене девушки на россиянина Алексея Буркова, так как израильский суд уже одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.