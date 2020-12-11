Песков заявил о многогранных отношениях РФ и Германии

https://static.news.ru/photo/873fc3e6-3b9d-11eb-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддерживает с Германией многогранные отношения на различных уровнях и разнообразные контакты между странами: по дипломатическим, политическим и общественно-социальным направлениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о том, как президент относится к визиту в Россию делегации от оппозиционной партии ФРГ «Альтернатива для Германии», которая призывала граждан Германии гордиться солдатами фашистского режима.

Мне неизвестно об этих заявлениях ничего. Это не был визит по линии президента. И вы знаете, что у президента не было контактов, но в целом, еще раз повторяю, что отношения с ФРГ у нас носят весьма и весьма многогранный характер. Поэтому любые контакты приветствуются — будь то по линии обществ двух стран, по линии политических партий, других направлений — они приветствуются, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает бороться с теми, кто пытается оправдать действия фашистов во времена Второй мировой войны и реабилитировать нацистский режим.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков подтвердил, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель поднимался вопрос о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.