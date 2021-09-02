Песков заявил о контрмерах, если Украина вступит в НАТО
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:58, 02 сентября 2021
Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия примет контрмеры в случае, если Украина вступит в состав НАТО. Об этом сообщил «Интерфакс».
Через союз с Украиной НАТО приблизит военную инфраструктуру к границам России, и это вынудит принимать меры, чтобы обеспечить безопасность страны, считает пресс-секретарь.
Он также сообщил, что украино-американские соглашения потенциально несут угрозу России. Кроме того, по словам Пескова, желание Владимира Зеленского попасть в НАТО не поддерживает половина его сограждан.
Местами складывается впечатление, что основная задача украинско-американской дружбы — это дружить против России. Очевидно, это так, — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров с Джо Байденом. Украинский президент назвал их продуктивными и добавил, что глава Соединённых Штатов поддержал членство Украины в Североатлантическом альянсе.