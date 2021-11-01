Песков заявил о готовности России противостоять «экспансионизму» НАТО

Россия не представляет угрозы для других стран, но будет принимать необходимые меры на фоне «агрессивных экспансионистских тенденций» НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Россия — это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности, — сообщил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на заседаниях Совета Россия — НАТО Альянс применял инструменты давления, пытаясь научить Москву жить. По его мнению, интерес военно-политического блока состоял в том, чтобы усилить пропаганду, но теперь этот вопрос «закрыт». Теперь Североатлантический альянс в случае необходимости может обратиться к послу России в Бельгии, добавил Лавров.

Ранее Песков заявил, что официальный диалог с НАТО не нужен. Он напомнил, что Альянс принял стратегию по сдерживанию России. Новый оборонный план военного блока подтверждает правильность позиции РФ, заключили в Кремле.