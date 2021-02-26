Песков заявил о фактическом отказе Украины от отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/386ea876-781b-11eb-875b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские власти фактически отказываются от отношений с Россией, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что товарооборот между сторонами достиг абсолютно мизерного показателя с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества Киева и Москвы.

Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь, как мы с вами уже говорили, — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что РФ в отношениях с Украиной делала и будет делать всё, что в первую очередь соответствует интересам россиян.

Комментируя борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Песков рассказал, что если идея введения паспортов вакцинации от коронавируса в Евросоюзе будет финализирована, то это станет предметом для контактов России с европейцами. Кроме того, он заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией вокруг авиаудара США по Сирии.

Накануне экс-глава Незалежной и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина должна вступить в Евросоюз и НАТО, чтобы окончательно «оторваться» от РФ. Политик добавил, что Киеву нужно добиться статуса особого партнёра Соединённых Штатов Америки. Он отметил, что «аппетиты России» не закончатся на соседней стране. По словам политика, главным врагом Киева является президент РФ Владимир Путин.

Ранее представители США и Евросоюза в ООН сообщили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки», писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.