«Способны на любые глупости»: Песков — о санкциях Запада против Путина

Страны Запада вышли за пределы разумного, введя санкции против президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, ещё несколько лет назад он не мог себе представить такую ситуацию в отношениях РФ с Европой.

Песков отметил, что никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против главы государства.

Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости, — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее Песков сообщил, что подобного санкционного давления, какое сейчас оказывается на Россию, не оказывали ни на одну страну в мире. По его словам, эта ситуация заставляет работать и крутиться, производить то, что в РФ не производили раньше.

Представитель Кремля добавил, что происходящее вынуждает страну самостоятельно внедрять те технологии, которые ранее закупались за границей, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК. Кроме того, санкции Запада позволяют глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией.

Ранее Песков заявил, что санкции Запада против Путина недальновидны и абсурдны. По его словам, российский лидер относится к ограничительным мерам «достаточно индифферентно». Песков подчеркнул, что в санкциях содержатся абсурдные положения.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба от ограничительных мер. Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в её интересах. По мере поступления проблем Москва реализует планы по реагированию на ограничительные меры, подытожил Песков.