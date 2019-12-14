https://static.news.ru/photo/37bf5a82-1f3a-11ea-9356-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки находятся в глубочайшем кризисе. Поэтому даже визит главы МИД РФ Сергея Лаврова к президенту США Дональду Трампу не способен переломить данную тенденцию.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в настоящее время ситуацию не удаётся переломить к позитиву.

Мне не совсем корректно говорить за министра Лаврова, но я не думаю, что есть повод для какого-то оптимизма. Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит столь «тяжеловесного» министра, как глава МИД, не способен, скажем так, переломить тенденцию, — заявил Песков для программы «Большая игра».

Слова пресс-секретаря президента приводит ТАСС.

Несмотря на сказанное, Песков отметил, что визит Лаврова в США и встречу министра с первыми лицами государства в Москве воспринимают позитивно.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь национального лидера сообщил, что подготовка новых контактов между главой России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не ведётся.