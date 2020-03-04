https://static.news.ru/photo/fcf4d40a-5e03-11ea-b934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти намерены тщательно проанализировать итоги суда по MH17. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не будет предвосхищать, комментировать или подвергать анализу то, насколько решения суда будут аргументированы.

Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней, — заявил Песков, сообщает ТАСС.

Самолёт «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек.

Совместная следственная группа (ССГ) с экспертами из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австрии в июне 2019 года нашла четырёх человек, которые могут быть причастны к катастрофе. Это один украинец и трое граждан России. Следствие считает, что самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Суд должен начаться в марте 2020 года. Об этом писал NEWS.ru.