Песков заявил об ожидании чёткой позиции НАТО по гарантиям безопасности

Россия ждёт сформулированной позиции стран НАТО на предложение о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данный вопрос был поставлен на видеоконференции президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Было решено, что Россия сформулирует свою позицию по данному поводу в семидневный срок, сообщает ТАСС.

Россия сформулировала свою позицию, теперь давайте дождёмся, какая именно позиция будет сформулирована в ответ. Говорить иное было бы преждевременно, — подчеркнул Песков.

Говоря о дате контактов между Россией и НАТО, Песков заметил, что «будет подтверждаться и переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть». Ранее Альянс предложил России организовать саммит 12 января 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что безостановочное продвижение НАТО на восток ставит под угрозу безопасность России, а слова о нерасширении Альянса являются обманом Запада. Об обмане Запада во время большой пресс-конференции говорил президент России Владимир Путин, подчёркивая, что Москва не раз заявляла о том, что экспансия НАТО на восток неприемлема. Он также добавил, что действия России будут зависеть от того, предоставит ли США гарантии безопасности «на сегодня и в будущем».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.